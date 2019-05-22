Видео: петух от этого впал в полный ступор

Такую прямолинейность он на дух не переносит, особенно когда она до невозможности навязчива.

Потому и клонит голову книзу, а ножки вытягивает в сторону.

Ну просто полный гипноз.

Но вот попробуй все вернуть как было - и увидишь, все преобразилось!

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK