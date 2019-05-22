Видео: я рентгена не боюсь, через сканер прокачусь

Мужчина составил компанию своей сумке на ленте транспортера.
Курьезные кадры, снятые на КПП Баграташен, опубликовал Sputnik Армения.
Возможно, пассажир пересекал границу впервые в жизни.
Он наверняка запомнит этот факт, а пограничники - уморительный эпизод.
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