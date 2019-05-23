Обезьяны готовят прямоходящего родственника в чемпионы - видео

Если уж человеку брать уроки силы, ловкости и гибкости - то у приматов, этих прирожденных атлетов.

Успех воспитанника вдвойне вероятен, если его готовит тандем наставников.

С этим мнением согласен один из пользователей соцсетей: "Вот мне все время что-то мешает начать заниматься спортом. А теперь все стало ясно. У меня нет таких тренеров!!!!".

Но потом делает несколько обескураживающий вывод: "И вряд ли будут. Теперь можно жить без угрызений совести".

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