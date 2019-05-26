Когда Nirvana выглядит иначе и звучит по другому - бодрящее видео

В композиции осталось главное - молодой дух, который и хотели передать ее авторы.
А может этого безбашенного порыва стало даже больше.
Софи Лойд переложила хит для шред-версии, с множеством гитарных соло.
"Надеюсь, вам, ребята, понравилось!", - добавила она в своей подписи к клипу.
Эта молодая и задорная британка известна своими аранжировками, мастерством рок и метал-гитаристки, но также как автор собственных песен.
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