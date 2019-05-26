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Голодный медведь украл у охотников продукты - видео

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© Youtube / kamchat100

Этот ролик стал Интернет-мемом дня: пока мужчины беседовали о своем личном, косолапый утащил походный холодильник с продуктами.

Голод не тетка, решил топтыгин. Он подошел близко к мужчинам, которые обсуждали, видимо, стратегию охоты, и сделал свое дело. Портативный холодильник был хоть и нелегкий, мишка все-таки его уволок в лес. Охотники пытались вернуть имущество, даже произвели выстрела в воздух. Но животного это не испугало.

Специалисты считают, что наглость медведя вполне объяснима. Он не боится людей, потому что те его неоднократно подкармливали.

История случилась на Камчатке.

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Теги:
смешное видео, медведь, видео
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