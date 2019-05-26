Бабуля жжет: утречком, по пенсионерским делам, на гироскутере - видео

То ли в магазин, то ли к подружкам байкершам, то ли еще по какой надобности.
"Супер!", - таково практически единодушное мнение комментариев.
Многие вдохновляются ее примером. Но есть и некоторые сомнения.
"Мой сын увидев это видео, сразу предложил подарить мне на день рождения. Пока думаю. Вот приеду я в магазин, а как его парковать? С собой таскать?".
Героиня этого ролика, как видно, все такого рода проблемы решила.
И вышивает!
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