Совсем еще неумеха: когда недавно съехал от родителей - смешное видео

Под родительским крылом все всегда просто, но стоит только лишиться этой опеки, все становится иначе, а как именно - смотрите на видео.

Этот птенец пока еще не научился клевать самостоятельно и привык, что еду кладут ему прямо в клюв. Именно поэтому он безрезультатно бегает за червем, который каждый раз от него уползает. Взрослая птица уже давно бы полакомилась добычей, но не этот юнец.

Смотреть еще видео Послушать радио Прочитать другие новости