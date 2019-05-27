Совсем еще неумеха: когда недавно съехал от родителей - смешное видео

Под родительским крылом все всегда просто, но стоит только лишиться этой опеки, все становится иначе, а как именно - смотрите на видео.
Этот птенец пока еще не научился клевать самостоятельно и привык, что еду кладут ему прямо в клюв. Именно поэтому он безрезультатно бегает за червем, который каждый раз от него уползает. Взрослая птица уже давно бы полакомилась добычей, но не этот юнец.
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