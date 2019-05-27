Мотогонка до первого бугра: а ведь все могло сложиться иначе - видео

Все шло в штатном режиме, пока на старте одного из заездов не произошла страшная авария с участием троих гонщиков.

На записи видно, что в момент, когда спортсмены покинули стартовую зону и ушли на трассу, произошло столкновение.

На повороте мотоциклисты буквально подлетают в воздух и слетают со своих транспортных средств. При этом на записи видно, что вылетевшие с трассы мотоциклы перевернулись несколько раз. В результате этого инцидента спортсмены получили множественные травмы.

Видео снято на соревнованиях, которые прошли неделю назад в Пензе (Россия).

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