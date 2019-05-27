Так образуется торнадо - замедленная съемка

Человек просто решил поснимать крутые облака.

А запечатлел, как они сворачиваются в воронку смерча.

Повезло, что и говорить.

Особенно потому, что торнадо начал бесчинствовать примерно в миле от дома любознательного американца.

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