Так образуется торнадо - замедленная съемка

Человек просто решил поснимать крутые облака.
А запечатлел, как они сворачиваются в воронку смерча.
Повезло, что и говорить.
Особенно потому, что торнадо начал бесчинствовать примерно в миле от дома любознательного американца.
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