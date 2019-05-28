Девочке на видео всего шесть лет, но мурашки по коже от её пения

Невероятный голос, несмотря на то, что маленькая, но уже профессионал. Такие комментари оставляют пользователи соцсетей под этим видео.

И действительно, мурашки по коже от её пения! Девочку зовут Амелия Узун, она дочь творческой пары Валентина Узуна и Анны Черниковой. Оба родители тоже талантливые певцы. Эту песню Амелия спела и в Национальном дворце в Кишиневе, поразив весь зрительный зал.

В комментариях к видео один из пользователей опубликовал текст песни:

Тени пальмовых деревьев и лунный свет,

И скрипичная мелодия завораживает сердца.

Звук поднимаясь всё выше, дрожит, разделяется и Болью выходит из струн.

Играют скрипки, поют свои песни,

О, какая же тьма и тишина вокруг.

Ваши мелодии заставят меня забыть мои страдания.



Играйте, играйте,

Под ваш звук, так приятно мечтать.

Играйте, играйте,

Луна, услышь голос мой, там, на небесах.



Ах, зачем, для чего,

Ты прельстил меня своими речами?

Ты покорил мое сердце и оставил мне,

Влюблённой, боль и страдания.



Скрипка затихла, луна скрылась за тучи.

В тишине я всё ещё слышу мелодию

Она эхом звучит в темноте.

Зачем и для чего, только Бог знает, —



Почему мир так жесток и мне так тоскливо.

Из тумана прошлого появится

Любимый образ, черты знакомого лица.

Скрипка будет звучать, подарок воспоминаний,

так приятно.



Играйте, играйте…

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