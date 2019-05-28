Идем не рекорд: шуму наделает в любом случае - видео

Вперед - в компанию тех, кто отмечен Гиннессом и увенчан его лаврами!
Такого ведь еще никто не делал - на снегоходе, по глади бассейна, с отрывом от рампы и четким приземлением.
Да, шум был классный, но от контакта с лужайкой после непредвиденного пике.
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