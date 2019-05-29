Туристы шокировали гондольера в Венеции, он снял их занятия на видео

Привыкший ко всему гид ожидал чего угодно, но только не массового равнодушия к одному из красивейших городов на свете.

Венецианский гид, который сопровождает туристов во время катания на гондолах в Венеции, был вне себя от возмущения, когда обнаружил, что туристы не слушают его лекцию и даже не смотрят по сторонам. Всем красотам старинного города они предпочли... экраны своих смартфонов, от которых буквально не могли оторваться.

Возмущенный гондольер снял туристов на видео, причем они не обратили никакого внимания на съемку, поглощенные чтением постов в социальных сетях. Это видео сам гид опубликовал в социальной сети. "Я понимаю, что это выглядит как парадокс, то что вы смотрите это видео на странице соцсети, — написал он. — Но во имя всего святого, спрячьте уже свой телефон и посмотрите вокруг!"

Наверное, это видео собрало немало лайков.

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