Психанул, так психанул: дятел выдолбил в дереве огромное дупло – видео

Этот ролик в Интернете обсуждают и комментируют давно, чем же он удивил пользователей Сети?

На видео запечатлено, как огромные щепки от дерева разлетелись в разные стороны. Что же произошло? Дятел буквально выдалбливает клювом огромное дупло. Кажется, еще немного и он сделает сквозное отверстие.

- Может быть он психанул? Вдруг у него сильная личная неприязнь к этому конкретному дереву? - полюбопытствовал один из комментаторов.

- Конечно, психанул. Дятлы же санитары леса. А это дерево полное вредителей. Вот он и долбит, - пояснил другой диванный эксперт.

Как ни странно, он, скорее всего, прав. Дятлов действительно называют санитарами леса, и это, в принципе, правда.

Птица, поедая большое количество личинок вредителей деревьев или взрослых насекомых предотвращает неконтролируемое увеличение популяции вредителей.

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