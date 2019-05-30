Бесстрашный байдарочник падает на лодке с 25-метрового водопада - видео

Этому человеку страх неведом, только поистине храбрый человек решился бы на такое.

Про таких, как этот байдарочник, говорят - настоящий экстремал. Не каждый решится броситься в пучину 25-метрового водопада, а этот отчаянный спортсмен смог доказать всем, что для достижения своей цели надо, прежде всего, преодолеть страх.

Спустившись на лодке до середины водопада, молодой человек настолько же храбро преодолевает второй водный рубеж под восторженные оценки очевидцев. Видеокадры в данном случае говорят сами за себя.

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