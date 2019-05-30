В чулках и в шубе: фигуристка Евгения Медведева взбудоражила японцев - видео

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в японском шоу Fantasy on Ice, в Тибе. Спортсменка вышла на лед под песню Арианы Гранде 7 Rings и покорила японцев.

В ходе выступления Медведева сделала лишь один прыжок, в основном исполняя дорожки и вращения. Но вот ее наряд обескуражил японских зрителей.

Кислотно-розовые цвета, коротенькие чулки и шуба "чебурашка" - вот все, что было надето на спортсменке. Скептики в соцсетях утверждают, что зрители оценили только вамп-образ фигуристки. Но судя по ролику, артистизма Медведевой как всегда не занимать.

И еще одна деталь: по ходу шоу в Тибе произошло землетрясение с магнитудой 5,1 балла.