Галкин: любитель дождя, мокрых прозрачностей и - Софии Ротару - видео

Как оказалось, померанцев юморист тоже жалует, но выставить собачку под ливень он все-таки не решился.

Пожертвовал исключительно собой, любимым. Для чего?

Да прикола ради.

И чтобы нас, пользователей сетей, подразвлечь.

Первый в жизни ливень: изумился, восхитился, под струями порезвился - видео >>>

Лайки под видео - они тоже не мешают, а их уже набралось достаточно.

Или, как поет Галкин, "Этого мало"?

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