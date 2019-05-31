Сушняк, он у всех млекопитающих сушняк - видео

Трубы горят, жажда не тетка, сколько не пей - все равно не напьешься.

Все эти мысли мелькают в голове при просмотре этого ролика.

Котэ вызывает чувство глубокого сопереживания. С другой стороны, наплывает зависть - если он и перебрал накануне, то на четырех конечностях ему по-всякому было легче, чем нам, двуногим.

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