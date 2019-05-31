Галкин: любитель дождя, мокрых прозрачностей и - Софии Ротару - видео

Как оказалось, померанцев юморист тоже жалует, но выставить собачку под ливень он все-таки не решился.
Пожертвовал исключительно собой, любимым. Для чего?
Да прикола ради.
И чтобы нас, пользователей сетей, подразвлечь.
Первый в жизни ливень: изумился, восхитился, под струями порезвился - видео >>>
Лайки под видео - они тоже не мешают, а их уже набралось достаточно.
Или, как поет Галкин, "Этого мало"?
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