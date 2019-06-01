Царственная красота: он оторопел от ее настойчивости - забавное видео

Когда красота сковывает движение и разум не только у людей, но и у братьев меньших: необычная реакция питомца удивила хозяев.

Этот хаски рассмешил свою хозяйку необычной реакцией на бабочку, которая села ему на нос. Собака замерла и, кажется, даже боится дышать, глядя на эту невесомую красоту. Развязка видео умиляет.

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