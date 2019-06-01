Портал в Хогвартс действительно существует - нереальное видео

Это видео - наглядная демонстрация того, что портал в Хогвартс правда есть, и обнаружили его в Китае.

На кадрах видно, как мотоциклисты направляются в сторону стены моста, а затем просто исчезают. Видео собрало уже больше 134 тысяч просмотров.

На самом деле - это лишь оптическая иллюзия, а многим бы хотелось, чтобы портал правда существовал.

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