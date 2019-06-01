Потому что люди: несколько мужчин спасли тонущего пса из бурлящей реки - видео

Целую операцию по спасению собаки организовали несколько мужчин, несколько безуспешных попыток, но никто не сдался - ни пес, ни его спасители.

Этот ролик посмотрели уже 32 миллиона раз, а все потому, что видео не может оставить кого-либо равнодушным.

На кадрах видно, как пес пытается удержаться на плаву в бурлящей реке. Один из спасителей, которого держат еще несколько человек, пытается схватить питомца за лапу, но ничего не выходит. Однако попытки продолжились даже тогда, когда кажется, что собаку уже уносит течением. Но четвероногий из последних сил все же возвращается, тогда его удается схватить и вытащить из воды.

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