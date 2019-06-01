Белка пыталась украсть еду из птичьей кормушки, но попала впросак - видео

Это видео наглядно подтверждает, что бумеранг всегда возвращается назад - белка хотела украсть еду у птиц, но попала в очень неловкую ситуацию.
Конструкция кормушки оказалась такой, что зацепившаяся за нее белка лишь быстрее раскручивалась. Чем все закончилось, смотрите на видео.
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