Кишинев во власти детей: 1 июня малышам подготовили много развлечений - видео

В Международный день защиты детей в кишиневских парках повсюду звучит детский смех - смотрите на видео, как весело малыши проводят время с родителями.

Ко Дню защиты детей власти Кишинева подготовили насыщенную программу – праздничные мероприятия проходят во всех секторах столицы.

Это и бесплатный поход в зоопарк, и открытие первой в Молдове скейт-площадки, и концерты, и конкурсы, и соревнования, и аттракционы.

Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.

Кроме того, большой праздник организовали и в Оргееве, где вечером покажут шоу дронов, подготовленное специалистами из Санкт-Петербурга.

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