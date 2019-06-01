Кишинев во власти детей: 1 июня малышам подготовили много развлечений - видео

Ко Дню защиты детей власти Кишинева подготовили насыщенную программу – праздничные мероприятия проходят во всех секторах столицы.
Это и бесплатный поход в зоопарк, и открытие первой в Молдове скейт-площадки, и концерты, и конкурсы, и соревнования, и аттракционы.
Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.
Кроме того, большой праздник организовали и в Оргееве, где вечером покажут шоу дронов, подготовленное специалистами из Санкт-Петербурга.
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