"Мать года" ради привычки грубо повела себя со своим малышом - видео

Она точно может рассчитывать на премию "Мать года" - ее поведение поразило всех.

Кто бы мог подумать, что место на диване станет поводом для спора между матерью и ее малышом. В поведении "мамы года" прослеживаются нотки ревности, нетерпеливости, дружелюбия и заботы... А все потому, что свои привычки трудно изменить. Это видео еще раз доказывает, что взрослеть никому не хочется... даже собакам.

Самая очаровательная собака в мире загадочно подмигивает - милое видео>>>

Собака поет вместе с девочкой, копируя ноты - забавное видео>>>

Собаки спорят, кто любит кота больше - угарное видео>>>

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK