Наглость не знает границ: чайка издевается над отдыхающим - забавное видео

Как в остросюжетном кино: бесцеремонная и абсолютно бесстрашная чайка провернула на глазах у отдыхающего кота непристойное дело. Что из этого вышло - смотрите на видео.

Когда наглость - второе счастье. Наглая чайка решила оставить кота не только без обеда, но, судя по всему, и без ужина. Сначала птица осторожно пробралась в дом, поклевала из миски пушистика и удалилась. Все это произошло на глазах у ошалевшего от такого беспредела кота. На этом чайка не остановилась. Увидев, что никакой реакции со стороны хвостатого хозяина жилища не последовало, птица решилась на более отчаянный шаг. Что произошло дальше - смотрите на видео.

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