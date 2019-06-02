Такой зажигательный танец гостей на свадьбе редко увидишь - видео

Видео зажигательного танца гостей на молдавской свадьбе набирает популярность в Сети.

Яркий танец гостей на одной из молдавских свадеб покорил не только присутствующих на этом торжестве, но и тысячи пользователей социальных сетей по всему миру. Драйв танцоров, народная молдавская музыка - и вот уже ноги сами пускаются в пляс. К зажигательному танцу друзей присоединился и жених.

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