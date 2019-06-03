Мать хотела помочь ребенку, но что-то пошло не так - забавное видео

Мама попыталась убрать лягушку с руки испуганного малыша, но никто не ожидал, что произойдет дальше.
Мальчик до слез испугался лягушки, которая запрыгнула к нему на руку. Произошедшее позабавило маму крохи. Она решила заснять реакцию ребенка и процесс "спасения" на видео, но что-то пошло не так...
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