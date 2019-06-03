Бейсбол не для этой девушки, она выполнила худшую подачу в истории - видео

Питчер из этой девушки явно не получится - курьез случился в Чикаго перед началом поединка MLB (главная бейсбольная лига США) между "Чикаго Уайт Сокс" и "Канзас Сити Роялз".
Обычно перед стартом игры проводят церемонию первой подачи и на арену приглашают известного спортсмена или знаменитого болельщика одной из команд. На этот раз встать на горку предложили лучшей работнице месяца в клубе.
Смотрите на видео, что произошло, когда она совершила подачу.
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