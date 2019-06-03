Природная красота: молнии сверкают над Кишиневом - видео

Смотрите на видео, как молнии сверкали над молдавской столицей перед тем, как на Кишинев обрушился ливень.

Молния - это мощный электрический разряд. Он возникает при сильной электризации туч или земли. Поэтому разряды молнии могут происходить или внутри облака, или между соседними наэлектризованными облаками, или между наэлектризованным облаком и землей. Разряду молнии предшествует возникновение разности электрических потенциалов между соседними облаками или между облаком и землей.

Последствия сильного ливня в Молдове в нескольких фото и видео>>>

Грозовые дожди прошли в молдавской столице в ночь на понедельник. В результате часть кишиневских улиц оказалась затоплена. Кроме того, вода протекла в квартиры некоторых домов, пострадали два детских сада, а в гимназии на Буюканах, где должны были писать экзамен, отключился свет.

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