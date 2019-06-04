Морские львы любят людей и хотят общаться - захватывающее видео из-под воды

Морские животные поразили дайверов своей открытостью - они абсолютно не боятся человека и готовы играть с ним часами.

Братья наши меньшие продолжают поражать своими непосредственными повадками. Морские львы, как оказалось, очень любят человека, не боятся аквалангов, и готовы асы напролет проводить с дайверами, лишь бы они играли с ними.

Эти животные настолько непосредственны, что сами вызывают ныряльщиков на забавные игры, они подплывают вплотную к человеку, ластятся и, как будто, просят - "ну поиграй со мной".

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