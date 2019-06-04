Кошечка на модном показе грациозно прошагала между моделями - видео

Пушистая красавица мгновенно влюбила в себя участников и зрителей шоу: ролик стал вирусным в Интернете, а кошка - новой звездой видеоканалов. Смотрите на видео, как несмотря на громкую музыку и "толпу" манекенщиц, киска шагает и ничего не боится.

Модный показ состоялся в Марракеше. По подиуму проходили модели в одежде из круизной коллекции Dior.

На кадрах запечатлено, как кошка двигается параллельно моделям. Но через несколько секунд она пытается перейти между ними. И манекенщицы, и наглая гостья, не теряют своей грации. Действительно, весьма забавная ситуация произошла. Смотрите на видео, как это было.

Смотреть еше видео:

Новый позор Веры Брежневой попал на видео

Хозяин котика оттачивает на нем шулерские приемы - видео

Магия в быту: ловкость рук и почти никакого мошенничества - видео

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK