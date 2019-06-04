Вхождение в транс или, все-таки, народный танец - видео

А может быть, 360 вольт на массу?

Нет, высокого напряжения сети не было, поскольку кто-то посторонний прикасался к цепи и даже разрывал ее, дважды пройдя сквозь шеренгу, и его током не ударило.

А транс был - по крайней мере у одного танцора, который встал на голову.

В итоге, как не крути - все таки пластика, об этом говорит выражение лиц танцоров.

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