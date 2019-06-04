Рай для "моржей": айсберг, оснащенный бассейном - уникальные кадры

Любители зимнего плавания в открытой воде, думается, готовы собирать чемоданы.
Для них это видео, что для "теплолюбивых" (которые, все-таки, составляют большинство человечества) - картинка из комплекса бунгало на Мальдивах.
Однако добраться до этого ледового эдема будет непросто.
Канадский фотограф Роджер Прайс снял удивительный айсберг над побережьем Бэкон-Коув в Канаде камерой с БПЛ.
А пассажирские дроны пока не введены в широкую практику, по крайней мере в высоких широтах.
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