Забавный шпиц-охранник стережёт хозяйский бизнес - видео

В одном из магазинов Кишинева появился необычный сторож. Смотрите на видео, как четырехлапый охранник зарабатывает на свою миску с похлебкой.

Секьюрити не обладает выдающимся ростом, физической мощью, и даже оружия у него нет, однако все это не мешает ему храбро исполнять свой долг и охранять вверенное имущество.

Прохожие с умилением наблюдают за милым песиком, пытаясь угадать, не забыл ли его в магазине кто-нибудь из покупателей, или собачка работает в магазине сторожем. Впрочем, возможно, что шпиц и правда работает в этом магазине, но вовсе не сторожем, а аниматором, и в его обязанности входит привлекать клиентов и дарить им хорошее настроение.

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