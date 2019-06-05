Музыкант исполнил соло на гитаре, сделанной из лопаты - видео

Умелец-музыкант решил удивить публику, но не виртуозным исполнением зажигательных композиций, а необычным инструментом.
Известно, что электрогитары мастера изготавливают любых форм и размеров. Но еще никому не пришло в голову переделать в гитару обыкновенную садовую лопату.
Когда твой папа барабанщик: музыкант творит невообразимое>>>
Видео с необычной гитарой, которое появилось в социальных сетях, мгновенно стало вирусным. Комментаторы активно делятся своими мнениями.
"Лопата это еще и ударный инструмент", - веселится один из пользователей Facebook. "А "Мурку" можешь сыграть? Да хоть на лопате!" - поддерживает другой.
Одни восхищаются музыкантом, другие критикуют. Но и те, и другие отдают должное его фантазии и выдумке.
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