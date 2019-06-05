Вы никогда бы не подумали, что слово Google надо читать так - смешное видео

Самое интересное в этом видео, что "правильно читать" детей учат по буквам, и делает это педагог.

Женщина поочередно просит повторить, как произносится каждая из букв в слове Google, а после его читают целиком. Что вышло из такого урока, смотрите сами.

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