Когда твой друг немножко "того" - угарное видео

Делать странные вещи для некоторых - норма и обыденность, но вот окружающие не готовы воспринимать это так же.
Одна из птиц повела себя весьма странно, решив, по всей видимости, что она - летучая мышь. В итоге она зацепилась за полотенце и повисла головой вниз. Тут подошел ее друг и в недоумении попытался ее образумить. Чем все завершилось, смотрите на видео.
Кстати, ролик посмотрели уже 235 тысяч человек.
- Ворон говорит, как его зовут, и просит кушать - улетное видео>>>
- Дальнобойщик на полном ходу угостил ворону пирожком - невероятное видео>>>
- Птица-танцор: как попугай исполняет чечетку>>>
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK