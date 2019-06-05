Когда твой друг немножко "того" - угарное видео

Делать странные вещи для некоторых - норма и обыденность, но вот окружающие не готовы воспринимать это так же.

Одна из птиц повела себя весьма странно, решив, по всей видимости, что она - летучая мышь. В итоге она зацепилась за полотенце и повисла головой вниз. Тут подошел ее друг и в недоумении попытался ее образумить. Чем все завершилось, смотрите на видео.

Кстати, ролик посмотрели уже 235 тысяч человек.

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