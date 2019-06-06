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Хочешь жить, умей отпрыгнуть: фантастическая реакция на бросок змеи - видео

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© Youtube / Ninja Rat

Увидев это беспримерное сальто, специалисты посчитали, что спасшаяся сумчатая крыса достойна называться "ниндзя".

Пресмыкающееся атаковало внезапно, из засады. Но мелкий грызун, известный также как "крыса-кенгуру", проявил прыть и резвость какие еще поискать.

Он не только отпрыгнул назад, но еще успел сделать несколько оборотов по оси и развернуться на 180 градусов. Все это великолепно видно в замедленной съемке.

Мягко приземлившись, крыса включила полный форсаж и моментально скрылась.

Змее было за ней не угнаться.

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