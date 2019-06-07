Плевать, что вы мотобанда, останетесь ни с чем и даже без своих колес - видео

Храбрый француз из Оксона оперативно разобрался с двумя типами, вообразившими себя крутыми гангстерами.

Маски надели? Пушки прихватили? Да сопляки вы непуганые, по крайней мере - до сих пор.

Ну что, получили по сопаткам, побежали, как зайцы трусливые...

Ножками, ножками, скутер здесь останется!

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK