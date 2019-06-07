Позитивный мальчуган рассмешил всю парикмахерскую - видео

Позитива у малыша хоть отбавляй, и его родителям явно с ним не бывает скучно.

На кадрах видно, как ребенок сидит на коленках у женщины, а другие родные придерживают его руки и снимают все на камеру. Парикмахер же в это время стрижет малыша машинкой.

Позитива у малыша хоть отбавляй, и его родителям явно с ним не бывает скучно.

Когда парикмахер проводит машинкой по голове ребёнка, срезая крошечные пучки волос, малыш не в состоянии сдерживать свой смех, и чем интенсивнее мастер работает девайсом, тем удовлетворёней смеётся дитя.

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