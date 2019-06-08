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Это не чулок снимают, а помогают змее от шкуры избавиться - видео

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Тема:
Утро с нами! (418)
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© Facebook / Climatologia Geográfica

Рептилии старая одежка ни к чему, а людям она на многое сгодится.

На дамские сумочки, портмоне, обувь там всякую сверхгламурную.

Хотя у этого модного тренда есть свои ярые противники и противницы.

Три женщины, носящие маски для животных и держащие плакаты, которые переводится как «Я не кожа», «Я не шерсть» и «Я не мех» во время акции, организованной организацией по защите прав животных в знак протеста против использования шкур животных во время Недели моды перед Эйфелевой башней в Париже
© AFP 2019 / ERIC FEFERBERG
Три женщины, носящие маски для животных и держащие плакаты, которые переводится как «Я не кожа», «Я не шерсть» и «Я не мех» во время акции, организованной организацией по защите прав животных в знак протеста против использования шкур животных во время Недели моды перед Эйфелевой башней в Париже

Питон мог бы и сам "обнажиться", но почему бы ему не подсобить, а вдруг ценный материал испортит!

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Тема:
Утро с нами! (418)


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