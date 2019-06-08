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Обезьяна кормит молоком детеныша - умилительное видео

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Пользователи Интернета буквально в восторге от того, как мартышка кормит молоком из бутылочки своего детеныша.

Нежное и крепкое объятие, ласка, внимание, периодические поцелуи, — не всем ли этим окружают мамы своих малышей? Есть трогательные сцены, которые всем слишком хорошо известны, и в исполнении животных все это выглядит невероятно мило.

"Мама есть мама!" - написала одна из восхищенных активисток на фоне дружной солидарности многочисленных френдов.

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