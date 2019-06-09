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Щенок хаски быстро сообразил, куда нужно спрятаться от жары - видео

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Тема:
Утро с нами! (418)
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Смотрите на видео, как животное спасалось от летнего зноя необычным способом.

В республике Алтай щенок хаски по кличке Тося забрался в отделение морозильной камеры и всячески отказывался покидать свое убежище.

Еще больше курьезов и позитивных новостей в сюжете  — "Утро с нами!">>>

Тема:
Утро с нами! (418)
Теги:
курьез, хаски, собака, видео


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