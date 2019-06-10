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Сногсшибательно: бикини, но уже нано, а не мини - видео

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© Facebook / Интересно

Лето вступило в свои права, уже не за горами отпуск с его пляжно-купальными радостями.

Модель Жизель Бюндхен в бикини с изображением Эрнесто Че Гевары
© AFP 2019 / Mauricio Lima
День рождения бикини - этот наряд сведет с ума любого мужчину
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Дамы при просмотре этого ролика могут почерпнуть много интересных дизайнерских идей, мужчины в свою очередь наверняка будут настроены гораздо менее "технологично" - скорее "романтично-мечтательно-эротично".

И думать о том, можно ли будет увидеть такие микро-наряды на речном и морском песочке, или же они только для подиума.

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Теги:
модный показ, голые девушки, девушки, купальники, бикини, видео


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