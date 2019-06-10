Сногсшибательно: бикини, но уже нано, а не мини - видео

Лето вступило в свои права, уже не за горами отпуск с его пляжно-купальными радостями.
Дамы при просмотре этого ролика могут почерпнуть много интересных дизайнерских идей, мужчины в свою очередь наверняка будут настроены гораздо менее "технологично" - скорее "романтично-мечтательно-эротично".
И думать о том, можно ли будет увидеть такие микро-наряды на речном и морском песочке, или же они только для подиума.
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