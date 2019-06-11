Игра мужчины со слоненком рассмешила пользователей Интернета - видео

В святилище слонов в северном Таиланде прохожие стали свидетелями очень смешной сцены. Многие слоны, которые попали сюда, были отобраны у людей, которые плохо обращались со священными в этой стране животными.

Очевидцы засняли на видео слоненка, который очень любит обниматься. Заметно, что он нуждается в ласке и, возможно, давно мечтал встретить того, кто его приголубит. На кадрах этот "малыш" ластится к прохожему, обнимает его хоботом и, вероятно, не до конца отдавая себе отчет о своих габаритах, пытается сесть к нему на коленки.

По всей видимости, слоник выбрал этого мужчину неслучайно, ведь тот оказался на редкость добрым и жизнерадостным. Мужчина понял, что животному не хватает тепла, поэтому в ответ принялся гладить и обнимать его.