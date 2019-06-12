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Видео: Месси мира братьев наших меньших: мяч у него не отобрать

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Тема:
Утро с нами! (418)
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© Youtube / camelsandfriends

Цепкость, дриблинг, неуступчивость в борьбе - все при нем.

Футболист в полосатой форме на противников-переростков буквально нагоняет страх.

Тем ничего не остается, как работать на камеру, принимать красивые позы.

А в конце - прибегнуть к недозволенным приемам.

Говаривал некогда Николай Николаевич Озеров: "Такой футбол мы не любим!".

А такое видео смотрим с довольствием.

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Тема:
Утро с нами! (418)

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