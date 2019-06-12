Рыбак будущего рыбака видит издалека - видео

Особенно, если тот - по совместительству - родной сын.

Экипировка у юного удильщика - на высшем уровне.

Правда безынерционная катушка еще не совсем освоена, но это не беда. Помощь всегда подоспеет.

А вот и первый улов!

Кажется карп, и вроде зачетный.

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