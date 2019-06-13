Смешная обезьянка моет посуду - видео

Сообразительная обезьянка вносит свою лепту в домашнее хозяйство и моет посуду: смотрите улетное видео, как это происходит.
Обезьяны — четверорукие млекопитающие, наиболее близкие к человеку по строению тела и происхождению. Очень умны и сообразительны. Впрочем, смотрите сами.
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