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Смешная обезьянка моет посуду - видео

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© Facebook / И Смех И Грех

Сообразительная обезьянка вносит свою лепту в домашнее хозяйство и моет посуду: смотрите улетное видео, как это происходит.

Обезьяны — четверорукие млекопитающие, наиболее близкие к человеку по строению тела и происхождению. Очень умны и сообразительны. Впрочем, смотрите сами.

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Теги:
видео, домохозяйка, обезьянка


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