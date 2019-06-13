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Не для слабонервных: акробаты показали трюки на безумной высоте

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Associated Press

Бесстрашные акробаты показали на что способны: смотрите видео Sputnik.

Семейная пара акробатов Марина и Богдан Корженевские - короли экстрима. 

Когда ты профи
© Facebook / 派克幫百科
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Они придумали новый вид перформанса, от которого захватывает дух. 

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Они демонстрируют танец в самых неожиданных местах.

Это и шпиль небоскреба, и крыша многоэтажки и другие опасные места на невероятной высоте. 

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Теги:
экстрим, акробат, вирусное видео


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