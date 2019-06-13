Не для слабонервных: акробаты показали трюки на безумной высоте

Семейная пара акробатов Марина и Богдан Корженевские - короли экстрима.
Они придумали новый вид перформанса, от которого захватывает дух.
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Они демонстрируют танец в самых неожиданных местах.
Это и шпиль небоскреба, и крыша многоэтажки и другие опасные места на невероятной высоте.
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