Ласки много не бывает, если кто не понимает: песик умеет добиться своего

Тебе, может быть надо ехать, а мне внимания хочется.
Потому любая попытка освободить руку для того, чтобы включить зажигание, будет пресекаться на корню.
Еще. Вот так. И снова. И опять...
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