04:16 13 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.52
  • USD18.13
  • RUB0.28
  • RON4.35
  • UAH0.68
Поиск
Видеоклуб

Ласки много не бывает, если кто не понимает: песик умеет добиться своего

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (417)
32510

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / Rumble Viral

Тебе, может быть надо ехать, а мне внимания хочется.

Потому любая попытка освободить руку для того, чтобы включить зажигание, будет пресекаться на корню.

Еще. Вот так. И снова. И опять...

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Утро с нами! (417)

По теме

"Волчара" в бабушкиной постели: мне тут нравится, ни за что не уйду - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Протестующие у здания Генпрокуратуры.
Палаточный протест в Кишиневе: обстановка у госучреждений - фото
Вернут ли Бэсеску румынское гражданство, и как сложится судьба ПСРМ - видео
Международная реакция на события в Молдове
Международная реакция на события в Молдове

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться